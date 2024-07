Tangenti condannato in primo grado l’ex assessore di Anzio Patrizio Placidi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 6 luglio 2024), 6 luglio 2024 – E’ finito con la condanna a 6 anni e 6 mesi di reclusione per l’alloradel comune diildi giudizio del processo legato all’inchiesta Evergreen della Guardia di Finanza di Nettuno. Le Fiamme gialle, coordinate dalla Procura della Repubblica di Velletri, avevano contestato agli indagati la richiesta diper l’acquisto di arredo urbano, per un importo inferiore ai 40 mila euro, senza la necessità di ricorrere ad un avviso pubblico. Individuate sul MePA, le ditte, secondo l’accusa, venivano contattate per verificare la disponibilità a dirottare una parte delle somme pagate dal comune diad una cooperativa fittizia per servizi di un’inesistenze intermediazione. Ad essere indagati, oltre a, il Dirigente del comune Walter Dell’Accio e il dipendete Marco Folco e Sabrina Mercuri per questo capo d’accusa tutti sono stati assolti compreso