Sinner la vendetta velata dell' ex Braccini

(Di sabato 6 luglio 2024) "Per ogni porta che si chiude ce n'è sempre un'altra che si apre". Chiusa in un silenzio assordante dalla fine del marzo scorso, Maria, oggi la più famosae ex, ha scelto lo schema letterario del "in cauda venenum" (il veleno in coda, in questo caso al suo post su Instagram) per mandare un messaggio al curaro a Jannik, il numero uno del mondo che l'ha scaricata a favorea collega tennista Anna Kalinskaya. L'influencer sparita dai social, ha scelto di palesarsi con un lungo post in cui il nome del tennista non compare mai ma aleggia come un convitato di pietra. E forse non è un caso che, muta da quattro mesi,abbia scelto di rompere il suo silenzio in pieno Wimbledon, dove il suo ex sta tennisticamente e sentimentalmente furoreggiando, con la russa Kalinskaya ormai fidanzata più che ufficiale, schierata nel suo box e a favore di fotografi.