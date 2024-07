Rugby Alla beach arena Della partaccia Giornata promozionale e di festa Scendono in spiaggia i baby e gli old

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024)dedicata alquella odierna, con la povale che sarà protagonista al ““ nella ““ allestita. Il programmaprevede alle ore 10 ilper bambini e alle 15.30 ilold. Hanno preannunciato la loro presenza le società “I trinceroni“ di Scandicci, i “Magna Orecchi“ di Massa, i “Ribolliti“ di Firenze, i “Farafulla“ di Mulazzo di Lunigiana. In città il movimento delè in crescita e, tra giovanili e senior, conta un centinaio di tesserati. La disciplina era in espansione già prima delle impresenazionale nel “Sei Nazioni“ ma negli ultimi mesi ha subito un ulteriore incremento e sembra che nel Paese sia scoppiata la-mania. "Arrivano bimbi nuovi a provare, qualcuno non torna più, altri restano e si appassionano – racconta Davide Bernabei, il presidente degli ApuaniMassa che organizza la– perché intornoovale c’è entusiasmo e nonostante le difficoltà siamo in crescita".