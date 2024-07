Quando si gioca Sinner-Shelton Wimbledon 2024 | orario esatto tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) Jannikaffronterà Benagli ottavi di finale di, terzo Slam della stagione che va in scena sull’erba londinese. Il tennista italiano incrocerà il temibile statunitense in una sfida che si preannuncia altamente appassionante e vibrante, dove il fuoriclasse altoatesino sarà chiamato a rispondere costantemente alla potenza dell’americano. Il numero 1 del mondo partirà con i favori del pronostico, ma dovrà stare molto attento al numero 14 del ranking ATP. Janniksi presenta all’appuntamento dopo aver avuto la meglio su Hanfmann, Berrettini e Kecmanovic, mentreè dovuto sempre ricorrere al quinto set per regolare Bellucci, Harris e Shapovalov. L’azzurro ha vinto due dei tre precedenti disputati: nel 2023 si è imposto ai sedicesimi di finale dell’ATP 500 di Vienna e nelha avuto la meglio agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells.