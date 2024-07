Padova sequestra mamma e bambino di 5 anni | la fuga in Trentino e l’arresto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024), 6 luglio 2024 - Lain auto dopo averto unadi 26con il suo. Infinedopo cento chilometri. I carabinieri dei comandi Provinciali di, Treviso, Vicenza e Trento hanno arrestato ieri un albanese di 33, residente nel Trevigiano, per sequestro di persona, rapina aggravata, minaccia aggravata, violenza privata e violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, commessi contro una donna connazionale di 26della provincia di. Che cosa è successo La donna è stata bloccata ieri mattina a Borgoricco (Pd) mentre stava accompagnando il figlio di 5alla scuola dell’infanzia, in auto. L’uomo, nonostante il divieto di avvicinamento per atti persecutori, secondo il racconto della vittima l’ha minacciata con un coltello e l’ha costretta a fermarsi.