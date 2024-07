Ostuni | Nando Nunziante a Un’emozione chiamata libro

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di sabato 6 luglio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Dopo il successo ottenuto nella prima serata dell’evento con Patrick Zaki, prosegue il calendario di “”. Per l’appendice dedicata agli autori pugliesi “Radici di Puglia”, sabato 6 luglio 2024, in Piazzetta Cattedrale arriveràcon il suo romanzo dal titolo “Aiutami a guardare”, edito da GelsoRosso. A dialogare con l’autore sarà la giornalista Maddalena Tulanti. “Abbiamo voluto differenziare i luoghi di presentazione dei nostri libri – afferma Flavio Cellie, organizzatore dell’evento – questo è un modo per far vivere anche la città di. Dopo il chiostro San Francesco, quest’anno saranno coinvolte dal festival anche Piazzetta Cattedrale e la Villa Comunale”.