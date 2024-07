Nuoto Sara Curtis e la 4×200 sl maschile d’oro negli Europei giovanili a Vilnius! Bronzo Giannelli negli 800 sl

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) Calato il sipario sulla penultima giornata di gare degli2024 di, in Lituania. L’Italia continua a recitare il ruolo della primattrice, avendo portato il proprio bottino di medaglie a 9 ori, 7 argenti e 1, in vetta al medagliere. Non ci sono dubbi che la protagonista di questa spedizione sia. La 17enne Savigliano, allenata da Thomas Maggiora, ha trionfato nella Finale dei 100 stile libero in 54?22, migliorando il primato personale e il record italiano cadette di 54?31 nuotato agli Assoluti primaverili di Riccione. Un incidere convincente per lei, a precedere l’ungherese Minna Abraham (54?28) e l’irlandese Grace Davison (55?11).è diventata la quinta performer italiana assoluta in questa specialità, alle spalle di Federica Pellegrini (53?18), Sofia Morini (53?92), Chiara Tarantino (54?04) e Silvia Di Pietro (54?11).