Non c' è traccia di Kate a Wimbledon | chi spunta al suo posto e che cosa significa

(Di sabato 6 luglio 2024) La Principessanon è ancora comparsa fra gli spettatori del torneo di. Lei, che di solito è attrazione fatale per i fotografi accreditati per uno degli eventi più importanti della 'season' londinese nonché patrona, dal 2016, dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club che lo organizza. E che non rinuncia alla speranza di poter accogliere la Principessa anche quest'anno, quantomeno per la presentazione dei trofei. «Tutto quello che possiamo dire è che lavoriamo con lei e le offriamo tutta la flessibilità possibile», ha dichiarato di recente la Presidente del Club, Debbie Jevans. Al quarto giorno del torneo, in prima fila sul Palco reale sono comparsi però i genitori della Principessa del Galles, che è in cura per un tumore dall'inizio dell'anno.