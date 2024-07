Napoli gioie e dolori | si sblocca il mercato ma tornano le nubi su Di Lorenzo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024), 6 luglio 2024 – Neanche il tempo di brindare alla prima vera accelerata sulche in casarifà capolino la solita brutta nube che finora ha offuscato l'estate. Proprio mentre si avvia verso la conclusione la telenovela legata al futuro di Alessandro Buongiorno, vicino a vestirsi di azzurro così come Leonardo Spinazzola e Rafa Marin, torna in bilico il destino di Giovanni Di, il capitano che sembra proprio non volerne sapere di abbracciare il nuovo progetto targato Antonio Conte e soprattutto di lasciarsi alle spalle il recente passato. Si riaccende il caso DiIn un'ipotetica bilancia è possibile che il secondo fattore pesi molto di più nonostante la lunga e certosina opera di mediazione avviata da tutti i componenti dei piani altissimi del club partenopeo: dal tecnico salentino fino ad Aurelio De Laurentiis, passando per Giovanni Manna, tutti, ma proprio tutti, in queste settimane hanno cercato di raffreddare i bollenti spiriti del terzino e del suo agente Mario Giuffredi, che per la giornata di martedì 9 luglio aveva indetto una conferenza stampa volta probabilmente a chiudere una volta per tutta il caso dell'estate azzurra.