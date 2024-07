Morto Pino D’Angiò addio al cantautore simbolo degli anni ‘80

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Napoli, 6 luglio 2024 – Èa 71ilD'Angiò, all’anagrafe Giuseppe Chierchia. A dare l’annuncio della scomparsa è stata la famiglia sui social. Da tempo malato, la sua attività artistica è stata fortemente ostacolata da malattie specie negli ultimi, ne avevano minato fortemente la salute. Nonostante ciò non si era mai arreso. Di recente aveva conosciuto una nuova vita artistica grazie anche alla partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo nella serata dei duetti con i Bnkr44, la cui versione remixata di 'Ma quale idea’ è diventata un successo radiofonico. Proprio il brano 'Ma quale idea’, considerato uno dei primi brani rap in lingua italiana, gli ha fatto raggiungere la popolarità in Italia e all'estero, in particolar modo in Spagna, dove il brano rimase al vertice della hit parade per quattordici settimane nel 1981.