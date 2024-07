Mai più affari con la Juve E pagarla è Barzagli Calendario ritiro e Sì ma ’chissihompra’?

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Chi siamo, dove andiamo e, soprattutto, chissihompra? Le prima due domande riguardano la mistica esistenziale di ogni individuo, la terza quel momento di profonda introspezione creativa che separa una finale persa dall’inizio della stagione. Sorteggiati i calendari il tifoso dissociato già inizia a dividere il suo punto di vista. Parma, Venezia e Monza per qualcuno significa punteggio pieno e testa della classifica dopo tre giornate, per il club “mai una gioia” la possibilità di mettere insieme subito punti salvezza che potrebbero far molto comodo in seguito. In realtà nessuno ha idea di cosa sarà la Fiorentina tra un mese o poco più. Ilpresso la comunità montana di Bagno a Ripoli è a un passo. E non c’è certo da meravigliarsi se il mercato ancora langue.