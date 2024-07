LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo in forte rimonta su Abrahamsen meno di 60 chilometri all’arrivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERAREDE16.22 Quasi un minuto per Bettiol da recuperare su unmolto allungato. L’azzurro dovrà spendersi per rientrare dopo la foratura di poco fa. 16.20 E il plotone principale è già in, 4’00” il vantaggio per. 16.17 Per la vittoria diinvece sarà molto più difficile per l’alfiere della Uno-X Mobility , e anche se di pianura ce ne sarà poca, le squadre dei velocisti sembrano decise a tenere chiusa la corsa per arrivare in volata. 16.15 Questa la classifica dei migliori scalatori: 1-Jonas 33 7 2- POGA?AR Tadej 20 3- MADOUAS Valentin 16 4- VINGEGAARD Jonas 15 5- EVENEPOEL Remco 12 16.13 Scollinato anche l’ultimo GPM per, ma la strada sarà un continuo mangia e bevi fino al traguardo.