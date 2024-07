LIVE F1 GP Gran Bretagna 2024 in DIRETTA | Mercedes brilla in Q1 Perez eliminato!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.33 Verstappen che potrebbe aver danneggiato il fondo della sua RB20, mentre secondo le ultime previsioni meteo non dovrebbe piovere durante il Q2. 16.32 Ecco il momento dell’escursione fuori pista a Copse di Verstappen, nel momento in cui era arrivata la pioggia: And now Verstappen is off Max has kept it going as the rain starts to fall #F1 #BritishGP pic.twitter.com/UPSxRaswTG — Formula 1 (@F1) July 6,16.30 Di seguito la classifica finale del Q1: 1 Lewis HAMILTON1:29.547 3 2 George RUSSELL+0.559 33 Charles LECLERC Ferrari+0.949 3 4 Carlos SAINZ Ferrari+1.010 3 5 Oscar PIASTRI McLaren+1.348 2 6 Yuki TSUNODA RB+1.447 3 7 Alexander ALBON Williams+1.588 3 8 Guanyu ZHOU Kick Sauber+1.