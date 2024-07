LIVE F1 GP Gran Bretagna 2024 in DIRETTA | comincia il Q1 su pista umida Meteo incerto a Silverstone

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.02 Nel T1già a formarsi una piccola traiettoria asciutta, ma in questo momento è davvero troppo presto per pensare di montare le gomme slick. 16.01 I primi a scendere insono Sargeant, Ocon e le Sauber con gomme intermedie, anche per valutare le condizioni dell’asfalto. 16.00 SEMAFORO VERDE!no i 18 minuti del Q1. Gli ultimi cinque classificati verranno eliminati, i primi 15 accederanno in Q2. 15.57 Sull’asciutto McLaren e Red Bull (con Verstappen) hanno probabilmente una marcia in più rispetto a Mercedes e Ferrari, che potrebbero però avvicinarsi ed entrare nella lotta per la prima fila in condizioni miste. 15.54 Il cielo si sta aprendo a, ma la temperatura bassa (12-13°C) rende più lungo il processo di asciugatura dell’asfalto.