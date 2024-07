La Quinta Repubblica Francese ha fallito ecco perché

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 6 luglio 2024) Roma, 6 lug – Già in seguito alla debacle del centro macroniano alle elezioni europee dello scorso 9 giugno si è parlato del fallimento dell’ideale della, ovvero di quell’assetto costituzionale semipresidenziale sorto nel 1958 (in piena Guerra d’Algeria) nel paese transalpino, per volontà dell’allora presidente del governo transitorio Charles De Gaulle. Ma quello che è più interessante notare è che questo fallimento non è ascrivibile solo ai recenti disastri elettorali del blocco macroniano o all’ascesa del Rassemblement National di Marine Le Pen e del suo delfino Jordan Bardella: laera già morta da oltre un decennio e non ce ne eravamo accorti. Cos’è laAnzitutto è necessario aver ben chiaro di cosa stiamo parlando: cos’è,è nata e come funziona la