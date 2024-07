La maxi rotonda di Coccia di Morto si trasforma | al via il progetto Fiumicino in fiore

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 6 luglio 2024), 6 luglio 2024 – Parte ilpilota “in” con l’abbellimento dellasita all’ingresso nord della città di, alla fine di Viadi. L’intervento è stato richiesto dall’Area Tutela Ambientale, in un’ottica di miglioramento del decoro di riqualificazione del verde stradale. Le essenze scelte con l’aiuto in un esperto agronomo garantiranno una resa “verde”, anche dopo il termine della fioritura e sono compatibili con la fascia climatica, sono: Nerium N. Oleander, Vitex agnus-castus, Hydrangea H. Paniculata, Rosa iceberg agapanthus A.“Blue”, Rosa la sevilliana, Lantana L. Montevidensis. Il servizio assicurato per “l’angolo verde” prevede, oltre alla posa, la manutenzione periodica, il ricambio delle fioriture e l’innaffiamento.