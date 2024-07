Inghilterra | perché Southgate ha escluso Grealish da Euro 2024? Le motivazioni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) Se lo chiedono i tifosi, se lo chiedono anche i compagni. Di sicuro se lo chiede lui:Jacknon è stato convocato dal Ct inglese Garethper? L’assenza è di quelle che fanno rumore,si parla del terzo acquisto più oneroso nella storia del calcio inglese (117 milioni dall’Aston Villa al Manchester City) e di un calciatore popolarissimo in tutto il mondo. Il classe 1995 faceva parte della rosa iniziale di 33 giocatori in vista del torneo in Germania, ma non ha superato il taglio al momento della comunicazione della lista dei 26. Il motivo? Molto semplicemente, l’abbondanza. L’ha un reparto offensivo senza precedenti. Basti pensare che nei convocati inglesi figurano la Scarpa d’Oro, Harry Kane, l’MVP della Liga, Jude Bellingham, e l’MVP della Premier League, Phil Foden.