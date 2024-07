Grave incidente nell’oristanese | tre morti due feriti e un incendio a Paulilatino

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 6 luglio 2024) È successoquesta mattina: un gravissimoha causato la morte di tre ragazzi e due. E non solo: il drammatico evento ha anche causato un grosso, che ha richiesto l’intervento di tre Canadair, un Superpuma e un elicottero. Le tre vittime, tutte parte della stessa comitiva di ciclisti, avevano tra i 27 e 30 anni. Coinvolta anche un auto il cui conducente è illeso, ma sotto shock. Per i tre ragazzi deceduti non c’è stato nulla da fare: già all’arrivo dei soccorsi non erano sopravvissuti. I dueinvece si trovano all’Ospedale Brotzu di Cagliari. Il gravissimodi: chi erano le vittime Le vittime erano Roberto Daga, meccanico, che aveva vissuto a Macomer (Nuoro).