F1 risultati e classifica FP3 GP Gran Bretagna 2024 | Russell primeggia sulla pioggia Sainz davanti a Verstappen

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) Laha caratterizzato le prove libere 3 del GP di, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Silverstone. I piloti hanno girato al volante con monoposto su cui erano montate gomme intermedie, in una sessione decisamente interlocutoria in vista delle qualifiche in programma più tardi su uno dei tracciati più iconici del Circus. Georgeha firmato il miglior tempo del turno, chiudendo in 1:37.529 al volante della sua Mercedes. Il britannico ha preceduto il connazionale e compagno di squadra Lewis Hamilton, secondo con un ritardo di 35 millesimi. Lando Norris ha chiuso in terza posizione a 0.185 con la sua McLaren, poi si è creato un solco: Carlozè quarto a 0.610,a Max(quinto a 0.