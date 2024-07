Esperienza in fattoria | la famiglia Pagliuca ad Alvignano sinonimo di tradizione e genuinità

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 6 luglio 2024) Caserta. In un piccolo paese della provincia di Caserta, precisamente, si trova. Nasce in un contesto di campagna, immersa nel verde e nella quiete con un imponente affaccio sulla piana dominato dal Massiccio del Matese. Qui laalleva bovini da generazioni, portando avanti in modo autentico l’antica arte casearia. Il fiore all’occhiello? La Mozzarella di Bufala Campana Dop. Il segreto del loro successo risiede nella passione e nella dedizione del Maestro casaro Federicoe della sua. Minuziosa e scrupolosa è la scelta degli alimenti di cui le bufale si cibano, tra cui: semi di lino, barbabietola, soia Non vengono usati grassi idrogenati, né alcunché che possa alterare il sapore del latte.