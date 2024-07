È morto Antonio Michele Coppi Ha portato i vini di Turi in tutto il mondo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 6 luglio 2024) Addio a, il senatore e imprenditore agricolo pugliese ci ha lasciati all'età di 75 anni per un arresto cardiaco. La comunità diè in lutto, la cantinaha scritto pagine importanti nella storia enologica regionale, portando alta la denominazione di Gioia del Colle inilfu eletto Senatore della Repubblica nell'XI legislatura, era il 1992. In seguito è stato anche consigliere provinciale a Bari, sempre spendendosi con grandissima tenacia e passione per la valorizzazione della sua regione. Abbiamo avuto il piacere di conoscerlo, ci ha colpito la sua ironia, la battuta sagace e uno stile incofondibile: schietto, diretto, distinto. Collezionista d'auto d'epoca, ha trasmesso ai tre figli le sue passioni, sopratquelle per il vino e la terra d'origine.