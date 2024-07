Chico Forti e le accuse del Fatto | Se è vero ha tradito le istituzioni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) "Le notizie emerse su? È dovere del presidente della Commissione parlamentare antimafia, non in questo caso ma in tutti i casi, non commentare indagini in corso, fermo restando che se ilfossesarebbe di una gravità inaudita e avrebbela fiducia che lein tutti questi mesi gli hanno dato. Ovviamente se fosseanche la nostra solidarietà a i giornalisti che sono stati indicati". Così la presidente della Commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo, a margine della festa di FdI 'Piazza Italia' in corso a Roma.