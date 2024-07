Che cosa sono afelio e perielio?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 6 luglio 2024) Persi intende il punto di massima o minima distanza tra la Terra e il Sole. Ilsi ha quando il nostro pianeta è più vicino al Sole. Al contrario, l’, che è avvenuto proprio ieri, 5 luglio 2024, alle 5:07, avviene quando la Terra è alla massima distanza dal Sole. I due terministati creati dall’astronomo tedesco Giovanni Keplero (Johannes Kepler) a partire dal latino scientifico aphelium e perihelium. Dal punto di vista linguistico, i due prefissi derivano dal greco apo, ovvero lontano da e peri, intorno a. La seconda parte, elios, significa Sole. Dunque, perché esistono? Per rispondere utilizziamo sempre Keplero. Secondo la prima legge di Keplero, infatti, le orbite dei pianeti attorno al Sole non descrivono circonferenze (come si credeva nell’antichità), ma ellissi, di cui il Sole occupa uno dei due fuochi.