Campi di lavanda nelle Marche dove ammirarli

(Di sabato 6 luglio 2024) Ancona, 6 luglio 2024 – Lunghe e profumate distese viola. Sono idie,, si possono ammirare in ogni provincia. Non solo. Pic-nic, apericena, prodotti di benessere e cosmesi, oli essenziali, saponi e creme lenitive, yoga e massaggi, concerti, addii al nubilato, feste: ormai le aziende che ospitano i lavandeti organizzano e/o producono tanto altro, ispirate da questa pianta. Il periodo della fioritura cambia in base alle zone ed è collegato all’altitudine e al clima. I primidi solito fioriscono verso la fine di giugno mentre gli ultimi all’inizio di agosto. Innanzitutto ecco alcuni accorgimenti durante le visite: non calpestare le piante diné strappare/cogliere i rametti. Acquistare un prodotto locale, come gli oli essenziali o le erbe essiccate, fa bene a chi queili ha coltivati e all’economia delle piccole realtà del territorio.