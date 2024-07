Tremendo odore di fumo oggi a Pesaro da dove arriva

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 luglio 2024 –e non solo si è svegliata questa mattina con une acredi. Si tratta della scia lasciata dall’incendio divampato mercoledì notte in un terreno privato a Montelabbate, tra via la coppa e via Pantanelli. I vigili del fuoco sono impegnati costantemente per monitorare l’area mantenendo bagnato il perimetro. Ad andare in fiamme circa 25 tonnellate di rotoballe di fieno. E ora che le fiamme si sono estinte, ilsi sta disperdendo anche per diversi chilometri dall’area interessata dall’incendio. L’è stato segnalato, fortissimo e fastidioso, anche nelle zone centrali die addirittura fino a Fano e Calcinelli perché il vento soffia in direzione della costa. Si tratta, tuttavia, delgenerato da materiale non chimico.