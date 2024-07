Tour de France 2024 | il borsino della tappa di oggi Prima cronometro Evenepoel per ricucire il gap

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) Arriva un altro momento di svolta delde. Dopo due sprint che hanno fatto da ‘cuscinetto’ dopo il primo tappone con il Galibier protagonista, arriva laGrande Boucle: 25,3 chilometri da Nuits-Saint-Georges a Gevrey-Chamartin, con una salita nel mezzo a Reulle-Verdy (1600 metri al 6,5%) che potrebbe scompigliare i piani degli specialisti. Frazione che potrebbe dunque arridere a Remco(Soudal-Quick Step). Il belga finora non ha retto i ritmi di Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) in salita, ma la sua abilità nelle prove contro il tempo può portarlo a limitare il passivo e a rinforzare la sua candidatura per la maglia gialla. Ma attenzione anche allo sloveno, migliorato ulteriormente nella specialità, e a Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), che lo scorso anno nella cronoscalata di Combloux diede una sonora lezione a tutti.