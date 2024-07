Temptation Island Christian lascia Ludovica al falò poi la rivelazione choc | È successo appena sono usciti da lì

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024) “Èdopo la fine del programma”.sulla coppia che si è separata nel reality show di Mediaset. Proprio così, dopo l’ultimo, come abbiamo già raccontato, i due hanno deciso di allontanarsi per via di un tradimento avvenuto con un tentatore e di fronte agli occhi di tutti, compresi quelli del ragazzo. Parliamo chiaramente di. >> “Quante volte ti ho tradita”., coltellata al cuore della fidanzata. Lui confessa La ragazza, lo abbiamo già raccontato qui, si è fatta una doccia molto intensa e calda con un tentatore e la cosa chiaramente ha segnato la fine del loro rapporto, almeno di fronte alle telecamere. La cosa però sarebbe assai diversa a casa e questo sarebbe una vera e propria violazione di regolamento di un’altra coppia di