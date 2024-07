Preolimpico di Basket Maschile l’Italia perde con il Portorico | si complica la strada verso il pass

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 5 luglio 2024) San Juan – Silala qualificazione per Parigi 2024. L’Italcon il, nel Torneo, in svolgimento fino a domenica 7 luglio. Gli Azzurri di Coach Pozzecco sono stati sconfitti con il risultato di 80-69, in un Coliseo gremito per le grandi occasioni. L’attenzione ora si sposta alla partita con la Lituania (domani sera ore 22 italiane). Il match è valido per una delle due semifinali della competizione.dovrà battere i baltici per restare in corsa. Le interviste dei protagonisti – Fonte fip.it Così il CT Gianmarco Pozzecco: “Prima di tutto voglio fare i complimenti alper l’ottima partita e per l’ambiente incredibile che abbiamo trovato qui al palazzetto. I nostri avversari hanno meritato di vincere e non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi, che hanno dimostrato la solita attitudine e il consueto impegno.