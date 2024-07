Porti Autorità Palermo e Comune firmano accordo operativo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024), 4 lug. (Adnkronos) - L'di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale e ildihanno firmato unche discende dall'quadro siglato l'11 novembre del 2022, in cui si individuavano gli ambiti di intervento diinteresse in modo da disciplinare congiuntamente i lavori per la rigenerazione urbana del waterfront di competenza di entrambi e migliorare le connessioni di interfaccia città-porto con l'armonizzazione degli strumenti urbanistici dei due Enti. Nel frattempo, è stato deciso che sarà un concorso internazionale d'idee, strumento fondamentale che porta alla progettazione e, quindi, alla realizzazione dell'opera, come avvenuto nel 2018 con il progetto di interfaccia, lo strumento per individuare il miglior progetto che dovrà coordinarsi sia con lotti del waterfront già in fase di realizzazione, sia con gli interventi previsti dalper alcune aree.