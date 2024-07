Pizze sushi e pompe funebri a casa dell’ex | il fidanzato lasciato potrebbe pagare cara la sua vendetta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Immaginatevi lo stupore nel vedervi recapitare a, a sua tutale insaputa, un fiume di consegne di, birre, fiori, fabbri e persino un’agenzia funebre. E’ quanto successo nei giorni scorsi ad una famiglia di Lodi. Unain piena regola, messa in atto con tutta probabilità da un 22enne, exdi una delle figlie. Il giovane avrebbe utilizzato i dati personali del padre della ragazza, tra cui nome, cognome, foto profilo e codice fiscale, per effettuare gli ordini fasulli. L’incubo non si è limitato alla famiglia di Lodi, ma ha coinvolto anche l’altra figlia della coppia residente a Saronno, che si è vista recapitare gli addetti di un’impresa diper un defunto inesistente. Le indagini sono ancora in corso, ma l’ipotesi più accreditata è che l’exabbia agito per vendicarsi della rottura della relazione.