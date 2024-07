Pattinaggio artistico a rotelle | Altieri Degrassi detta legge nella style maschile agli Italiani 2024 bene Casella

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) Bentornato, Gherado. Dopo un anno lontano dalle scene individuali il danzatore friulano ha conquistato la leadership a seguito dellavalida per la gara della solo dance Seniordei Campionatidi, rassegna in fase di svolgimento in questi giorniVal Camonica, precisamente a Ponte di Legno. Si tratta di fatto del debuttomassima categoria in ambito Nazionale per l’atleta, già abbondantemente protagonista sulle scene internazionali tra gli Junior. Un esordio che non ha deluso le aspettative. L’azzurro infatti si è rivelato l’unico del lotto ad aver scavalcato la soglia dei 70 punti, attestandosi in quota 71.07 (36.95, 34.12) grazie ad un programma in cui ha ricevuto il massimo del livello in tre elementi su quattro (cluster, travelling e artistic foot sequence), dominando in lungo e in largo anche nelle components.