MotoGP risultati e classifica pre-qualifiche GP Germania 2024 | Vinales primeggia Bagnaia promosso Marquez al Q1

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) Maverickha firmato il miglior tempo nelle pre-del GP di, tappa del Mondialeche va in scena sul circuito del Sachsenring. Il centauro dell’Aprilia ha stampato un brillante 1:19.622 e ha rifilato un distacco importante allo spagnolo Jorge Martin. Il leader del Mondiale è secondo a 0.340 in sella alla Ducati del Team Pramac. Francesco, secondo nelladel campionato, insegue in quinta posizione con un ritardo di 0.439. Il due volte Campione del Mondo si trova alle spalle dell’inatteso Miguel Oliveira con l’Aprilia clienti e di Alexcon la Ducati del Team Gresini. Il piemontese precede il compagno di squadra Enea Bastianini dentro alla Ducati ufficiale. Accedono direttamente al Q2 anche Franco Morbidelli, Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio e Brad Binder.