Monza Suv si schianta contro due scooter | morti in poche ore i motociclisti Manuel Montella e Fabio Castelli

(Di venerdì 5 luglio 2024) Dueche procedono parallelamente e sinoun Suv, sfondando la portiera del lato passeggero. È drammatico il bilancio dell’incidente stradale, dalle dinamiche ancora in parte da chiarire, avvenuto ieri alle 14.20 in viale Cesare Battisti a, davanti alla Villa Reale: un centauro di 37 anni,Luca, residente a Bovisio Masciago, morto al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di, un altro motociclista,, un monzese di 55 anni, trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale milanese Niguarda, dove è morto in serata, e la conducente del Suv Range Rover, una milanese di 53 anni, portata sotto choc al pronto soccorso di Vimercate. L’impatto, violentissimo, è avvenuto all’incrocio tra viale Battisti e via Rossini, a pochi metri dalla Villa Reale, sulla carreggiata che porta verso piazzale Virgilio, il Rondò dei Pini.