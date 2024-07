Mondiali giovanili oro per Julio Houze

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Mentre a Piazzale Boscovich fervono i preparativi per il Campionato del Mondo della classe Tornado (12-19 luglio), arrivano altre tre medaglie importanti dal settore giovanile del Club Nautico Rimini. Si tratta infatti di un oro assoluto e di un bronzo Under 15 al campionato mondiale Kite Foil, che si è concluso lo scorso fine settimana a Gizzeria (Calabria). A conquistare i primi due metalli preziosi sonoe suo fratello Luis, giovani promesse della tavola con l’aquilone, da poco approdate nella squadra del Cnr. Quello del kite è, per il sodalizio guidato da Gianfranco Santolini, un segmento nuovo e strategico su cui promuovere l’attività velica, dal momento che il kite debutterà fra le classi olimpiche ai Giochi di Parigi 2024, tra meno di un mese.