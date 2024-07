Mercato Napoli caccia all’occasione per il centrocampo | idea dalla Juve

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 5 luglio 2024) Per quanto riguarda il, ilè adi un’occasione, visto che le priorità per ora sembrano essere tutt’altre. L’ultima suggestione arriva da Torino. Ilè letteralmente scatenato in questi primi scampoli di calcio. È tutto fatto sia per Rafa Marin (in arrivo dal Real Madrid, ndr) che per lo svincolato Leonardo Spinazzola: i due sono i primi colpi dell’era Conte e Manna, che intanto attendo la chiusura totale dell’affare per Alessandro Buongiorno. Il difensore del Torino ha accettato la corte dei partenopei, malgrado un tentativo di inserimento, in extremis, da parte dell’Inter: la prossima settimana dovrebbe essere decisiva per il passaggio del difensore della Nazionale in maglia azzurra. In attacco, invece, tutto è legato esclusivamente alla questione Victor Osimhen: non appena quest’ultimo avrà più chiara la sua destinazione, potrebbe sbloccarsi l’affare Romelu Lukaku, nome ritenuto in cima alla lista per sostituire il nigeriano ex Lille.