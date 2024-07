L’omicidio di Pannarano | Benito Miarelli confessa di aver ucciso il fratello

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 5 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolto oggi l’interrogatorio nel carcere di Benevento di, accusato deldelAnnibale, 68 anni. L’uomo, di 57 anni, è comparso dinanzi al giudice per le indagini preliminari (GIP) Vincenzo Landolfi, accompagnato dal suo legale, l’avvocato Benedetta Masone. La comunità di, in provincia di Benevento, è ancora sotto shock per il brutale omicidio avvenuto la sera del 3 luglio. Durante l’interrogatorio,hato il crimine, fornendo dettagli sul suo gesto.ha dichiarato disentito delle voci che gli ordinavano di compiere il gesto. L’uomo ha raccontato al giudice la sua angosciosa versione dei fatti, descrivendo con dettagli inquietanti come le voci nella sua testa lo avessero tormentato, fino a spingerlo a compiere l’irrimediabile.