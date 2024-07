LIVE Fognini-Bautista Agut Wimbledon 2024 in DIRETTA | 73 anni in due la sfida tra veterani vale gli ottavi

Leggi tutta la notizia su oasport

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, matchvole per il terzo turno del tabellone maschile dell'edizionedi, terza prova stagionale del Grande Slam.d'altri tempi quella che andrà in scena quest'oggi sul campo 16 dalle 12.00. Due ex top-10 edel circuito si affrontano per entrare tra i migliori sedici nel major londinese. Tanta attesa per rivedere in campo il ligure, autore fin qui di un torneo di altissimollo: il 37enne azzurro si gioca il primo accesso aglisull'erba dell'All England Club. Fabioè reduce da due vittorie decisamente convincenti. Il classe 1987 ha sconfitto al primo turno il lucky loser Luca Van Assche in tre set, dominando ampiamente la partita contro il giovane francese.