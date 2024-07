L’iniziativa La ciclistica S Miniato in cerca di giovani atleti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Provare ad andare in bicicletta con gli amici, in un luogo tranquillo e sicuro, quello della pista del ciclodromo Casa Bonello nella zona di SanBasso in provincia di Pisa, con tutto l’occorrente messo a disposizione dalla società pisana, la bici, il casco, l’abbigliamento. E’ questa la bella iniziativa del SanCiclismo A.S.D, società da una quindicina di anni in attività che vuole rilanciarsi. Da qui la campagna promozionale lanciata dal suo appassionato presidente Alberto Carmignani per poter allestire squadressimi (dai 6 ai 12 anni), esordienti e allievi. Impresa non facile trovare, anche se la società garantisce ai ragazzi tutto l’occorrente senza pagare un euro. In aggiunta a tutto questo e non è poco di questi tempi, la San Mioniato Ciclismo garantisce cura e assistenza da parte di due tecnici qualificati, Sandro Puccioni e Rodolfo Pucciarelli, con una pista ciclabile quella di Casa Bonello a disposizione per gli allenamenti in tutta sicurezza.