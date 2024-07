Le migliori piadine di Rimini | gli indirizzi da non perdere

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 5 luglio 2024) Un viaggio anon può dirsi concluso senza almeno un assaggio di piadina. Il simbolo della cucina locale viene declinato in vario modo dai diversi chioschi e le insegne dedicate, che nella città del divertimento sono tantissime. Ecco quali sono glida appuntare per mangiare una piadina coi fiocchi. LediDalla Lella Tra le tre sedi di Lella, quella in via Covignano si rivolge ai fautori della piadina romagnola più classica. L’impasto è di diverse tipologie: con olio extravergine d’oliva anziché strutto, con farina di farro, di grani antichi, ai cereali, alle erbe aromatiche o con farine integrali, e ogni piada viene poi farcita con i salumi e formaggi del territorio. Dalla Lella – via Covignano, 96 – via Rimembranze, 74 a – Piazzale Kennedy, 2 - dallalella.