L’addio di Sunak affossato anche all’astensione | Mia responsabilità Il grazie di Meloni

(Di venerdì 5 luglio 2024) Come aveva annunciato che avrebbe fatto alla vigilia del voto, Rishisi è assunto ladella sconfitta. E, dopo aver tenuto il discorso di congedo da Downing street, si è subito recato a Buckingham Palace per in contrare re Carlo III e rassegnare le dimissioni da primo ministro britannico. Si dimetteràda leader dei Tory, “ma – ha chiarito – non immediatamente”. Aè arrivato un saluto da parte di Giorgia: “Ringrazio il mio amico Rishiper questi anni di intensa collaborazione e di sincera amicizia che hanno rafforzato i legami tra le nostre due Nazioni”, ha scritto su X la presidente del Consiglio. Rishisi è dimesso: “Mi assumo ladell’esito del voto” Accompagnato dalla moglie Akshata Murthy,si è mostrato sorridente al suo arrivo alla residenza reale, scherzandocon l’alto funzionario di Palazzo che lo ha accolto.