Intervento Arpac per incendio nel territorio di Montesarchio

(Di venerdì 5 luglio 2024)in un deposito di un’azienda di produzione olearia in area industriale In seguito all’che si è sviluppato nella prima mattina di ieri neldi(Bn), all’interno di un deposito di un’azienda di produzione olearia situato in area industriale, il dipartimento di Benevento dell’Arpa Campania è intervenuto sul posto su richiesta dei Vigili del fuoco, per valutare le conseguenze ambientali dell’evento. All’atto del sopralluogo, intorno alle 11, l’è apparso quasi completamente estinto. I tecnici dell’Agenzia hanno fornito indicazioni sulla gestione delle acque di spegnimento e constatato che tra il materiale combusto figurano cartone e farine utilizzate nel processo di lavorazione dell’olio.