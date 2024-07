India 14enne contrae l’ameba mangia cervello e muore dopo un bagno in piscina

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ancora una tragedia legata a un’infezione terribile: un ragazzino di 14 anni ha perso la vita ina causa della Naegleria fowleri, parassita meglio conosciuto come”. Il giovane aveva fatto ilin unanon adeguatamente trattata e ha contratto l’infezione letale: subito trasportato in ospedale, non è sopravvissuto nonostante l’intervento tempestivo dei medici. Si tratta della terza vittima del parassita in soli due mesi nella regione del Kerala, in: prima di lui, il 21 maggio, una bambina di 5 anni di Malappuram e, il 25 giugno, una ragazzina di 13 anni di Kannur avevano perso la vita per lo stesso motivo. La situazione ha destato preoccupazioni tra la popolazione e le autorità sanitarie, ora al lavoro per cercare di contenere la proliferazione di questo organismo.