Futuro in Arabia per Osimhen? L’Al-Hilal è l’unico club disposto a pagare la clausola

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 5 luglio 2024) Premier League sempre più lontana per Victorche potrebbe presto approdare inSaudita alla corte del. NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Victor, attaccante del Napoli, potrebbe presto lasciare l’Italia per un’inaspettata destinazione: l’Saudita. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sport Mediaset,è l’unica squadra disposta a sborsare larescissoria da 130 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del numero 9. Nonostante il sogno di giocare in Premier League, le offerte dicome Arsenal, Manchester United e Chelsea non sono riuscite ad eguagliare quella del. I Gunners, ad esempio, avrebbero proposto circa 70 milioni di euro, una cifra che non ha convinto né il giocatore né il suo attuale