Dazi Schlein | Meloni esca da modalità aereo e venga in Parlamento

Roma, 13 lug. (askanews) – “Non parla Giorgia Meloni, nemmeno di fronte alla prepotenza del suo amico Trump che minaccia dazi al 30% per l’Europa e l’Italia dal primo agosto. Nemmeno dopo gli allarmi delle parti sociali e datoriali e delle associazioni di categoria, che paventano la chiusura di imprese e la perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro. La sua maggioranza è sempre piĂą allo sbando, Salvini se la prende con l’Ue pur di non ammettere che il suo idolo Trump rischia di dare un colpo devastante alla nostra economia. Nessuno al governo si occupa piĂą delle persone e delle loro vite”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: dazi - meloni - schlein - esca

Meloni domani risponde in aula su dazi, guerra e salari - Non accade da quasi diciotto mesi: l’ultima volta che Giorgia Meloni si è presentata in aula a Palazzo Madama per rispondere alle domande dei senatori era il novembre 2023.

Vertice Ue-Usa: Von der Leyen e Meloni al lavoro su dazi e sostegno all’Ucraina - Ieri sera, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha avuto una conversazione telefonica con la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, durante la quale hanno discusso di temi centrali come i dazi imposti dagli Stati Uniti a mezzo mondo e il continuo sostegno all’Ucraina.

Il rosario di Castagnetti: "Schlein non basta per vincere le elezioni. Dazi e mercati possono battere Meloni" - Presidente Mattarella, lei che toglie la collera da Pierluigi Castagnetti, abbia pietĂ di noi, lei che siede alla sinistra di Pierluigi gli rivolga la nostra supplica.

Mozione di sfiducia Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni è in una posizione scomoda Vai su Facebook

Dazi, Schlein: Meloni esca dalla modalità aereo e venga in Parlamento; Dazi Usa al 30%, Von der Leyen: “Pronte contromisure, ma per ora sono sospese”; Schlein Meloni esca da modalità aereo e venga in Parlamento.

Dazi, Schlein: Meloni esca da modalità aereo e venga in Parlamento - (askanews) – “Non parla Giorgia Meloni, nemmeno di fronte alla prepotenza del suo amico Trump che minaccia dazi al 30% per l’Europa e l’Italia dal primo agosto. Come scrive askanews.it

Dazi, Schlein contro Meloni: "Smentito il ruolo di pontiera, il governo si è svegliato tardi" - La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha rilasciato un’intervista a Francesca Schianchi per La Stampa, affrontando temi di politica estera, economica e interna. globalist.it scrive