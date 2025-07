Decaro | Candidarmi in Puglia? Per me Emiliano è come un padre ma suoi i figli ora sono un po’ inflazionati

“ Michele Emiliano è un mio amico, anzi, per me è come un padre, ma i suoi figli in questo momento sono un po’ inflazionati”. Lo ha detto l’europarlamentare ed ex sindaco di Bari, Antonio Decaro, intervistato da Selvaggia Lucarelli al Festival Il libro possibile a Polignano a Mare. Decaro, alla fine dell’intervista, ha risposto così a una sua eventuale candidatura in Puglia. “Quando arriverà il momento ascolterò i cittadini e farò ciò che mi chiedono”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Decaro: “Candidarmi in Puglia? Per me Emiliano è come un padre, ma suoi i figli ora sono un po’ inflazionati”

