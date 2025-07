Lutto per la scomparsa dell' ex politico Pietro Di Bartolomeo

Lutto a Pescara per la scomparsa di Pietro Di Bartolomeo, ex politico esponente del Psi (partito socialista italiano). Di Bartolomeo era stato anche presidente regionale della lega delle cooperative. È venuto a mancare all'età di 83 anni nella giornata di domenica 13 luglio. Iscriviti per. 🔗 Leggi su Ilpescara.it