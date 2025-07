Benevento pavimento scuola Pacevecchia Pasquariello e Palladino | non agiamo su sollecitazione minoranza

“Sempre attenti alla vicenda, agiamo ora perchĂ© è finito anno scolastico: no a infime strumentalizzazioni”. Benevento, 12 luglio 2025 – “E’ totalmente falso che l’ Amministrazione comunale proceda alla sostituzione della pavimentazione del plesso scolastico di Pacevecchia su sollecitazione della minoranza. Dobbiamo constatare con rammarico, ma purtroppo senza stupore, che si ricorre a infime strumentalizzazioni per rimarcare la propria esistenza sulla scena politica, ma la realtà è assolutamente un’altra”, lo scrivono in una nota l’assessore alle Opere Pubbliche Mario Pasquariello e il delegato all’Istruzione Marcello Palladino. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it