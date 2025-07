Chi è Theodora Bugel la moglie di Roberto Ciufoli e madre di suo figlio Romeo

Theodora Bugel è la moglie di Roberto Ciufoli. La donna e l'attore e regista teatrale sono sposati da marzo del 2011, dopo sette anni di convivenza. I due hanno anche un figlio, Romeo, nato nel 2016. Bugel ha origini francesi, ma si è trasferita a Roma proprio per la relazione con Ciufoli. Lavora come arredatrice e imprenditrice e ha sempre voluto mantenersi lontana dal mondo dello spettacolo, tranne che per alcune apparizioni televisive insieme al marito. Theodora e Roberto Ciufoli si sono conosciuti nel 2004 grazie ad alcuni amici in comune e alla vicinanza delle loro abitazioni, e da quel momento non si sono più lasciati.

