Mercato Juve: l’Atalanta ha trovato il sostituto di Retegui, è un nome che piaceva anche ai bianconeri. Di chi stiamo parlando, tutti i dettagli. L’ Atalanta, dopo aver definito la cessione record di Mateo Retegui, si è tuffata sul mercato alla ricerca del suo nuovo numero 9. Tra i diversi profili al vaglio della dirigenza, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, uno dei più concreti e apprezzati è quello di Georges Mikautadze, attaccante georgiano di proprietà dell’Olympique Lione, accostato in passato al mercato Juve. L’identikit di un attaccante completo. Georges Mikautadze, centravanti classe 2000, è uno dei talenti più brillanti emersi nel panorama europeo recente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juve: l’Atalanta ha individuato il dopo-Retegui, è un ex nome accostato ai bianconeri! Di chi si tratta e a che punto è la trattativa per portarlo in Serie A