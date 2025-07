Se Infantino è ancora in grado di provare emozioni si renderà conto di aver annoiato persino i tifosi Süddeutsche

Come spiega la Suddeutsche la tanto proclamata “nuova era” del calcio globale, incarnata dal Mondiale per Club targato Gianni Infantino, si è rivelata nient’altro che una vetrina sbiadita. A poche ore dalla conclusione della sua prima edizione statunitense, la manifestazione si trascina stancamente verso il sipario, lasciando dietro di sé poco più che una scia di malcontento: persino i tifosi, per la prima volta, sembrano stanchi di troppo calcio. Infantino ha annoiato i professionisti ma anche i tifosi, col suo Mondiale per club (Suddeutsche). “ Anche il gol più bello della cosiddetta Coppa del Mondo per club piuttosto povera di bei gol e la cui prima edizione negli Usa volge ormai al termine, resta un quadro orribile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Se Infantino è ancora in grado di provare emozioni, si renderà conto di aver annoiato persino i tifosi (Süddeutsche)

